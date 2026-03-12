Два человека ранены при атаке дронов на АЗС в Брянской области

Два мирных жителя получили ранения в городе Севск Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов на автозаправочную станцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по АЗС в Севске Севского района. В результате атаки пострадали двое мужчин, их доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии пострадавшего при ударе по Брянску

Глава региона уточнил, что в результате удара также повреждены автомобиль и здание автозаправочной станции.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ПострадавшиеБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры