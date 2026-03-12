Два человека ранены при атаке дронов на АЗС в Брянской области

Два мирных жителя получили ранения в городе Севск Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов на автозаправочную станцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по АЗС в Севске Севского района. В результате атаки пострадали двое мужчин, их доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.