Путин сменил первого замглавы МВД России

Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел и назначил на этот пост Андрея Курносенко. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Горовой занимал должность первого заместителя главы МВД с 2011 года.

Путин назначил послом РФ в Польше Георгия Михно

Новым первым замминистра назначен Андрей Курносенко. До назначения он с 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее Курносенко несколько лет работал заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан. Он имеет звание генерал-лейтенанта полиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
