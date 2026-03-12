Путин сменил первого замглавы МВД России

Новым первым замминистра назначен Андрей Курносенко. До назначения он с 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее Курносенко несколько лет работал заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан. Он имеет звание генерал-лейтенанта полиции, передает «Радиоточка НСН».

