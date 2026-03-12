Путин сменил первого замглавы МВД России
Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел и назначил на этот пост Андрея Курносенко. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Горовой занимал должность первого заместителя главы МВД с 2011 года.
Новым первым замминистра назначен Андрей Курносенко. До назначения он с 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Ранее Курносенко несколько лет работал заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан. Он имеет звание генерал-лейтенанта полиции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин сменил первого замглавы МВД России
- Милонов заявил, что держит в кабинете кнопочные телефоны на случай сбоев связи
- Потери рынка рекламы без Telegram и YouTube оценили в 75 млрд рублей
- Мать сообщила о пропаже российского блогера на Пхукете
- «В онлайне - караул!»: Как обезопасить себя от покупки контрафактного БАДа
- В Госдуме допустили блокировку нелегального VPN-трафика через 3-4 месяца
- Верховный лидер Ирана подтвердил гибель супруги и сестры
- Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»
- Звезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин сообщил о завершении кинокарьеры
- Полянский: Евросоюз готовится к войне с Россией