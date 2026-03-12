Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»

Актриса Кейт Уинслет ведет переговоры о главной роли в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, режиссером картины станет Энди Серкис, который также вновь исполнит роль Голлума — персонажа из оригинальной трилогии. Продюсерами проекта выступают Питер Джексон и его давние творческие партнеры Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, отмечает издание «Профиль».

Фродо и Гэндальф вернутся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

В Warner Bros. пока не подтверждали актерский состав нового фильма. При этом, как отмечает Variety, ходят слухи о возможном возвращении Элайджи Вуда и Иэна Маккеллена к ролям Фродо Бэггинса и Гэндальфа. Если Уинслет присоединится к проекту, она снова поработает с Джексоном, который снимал ее в фильме «Небесные создания» 1994 года.

Премьера картины запланирована на 17 декабря 2027 года. Ожидается, что действие фильма будет происходить между событиями «Хоббита» и «Властелина колец: Братство кольца», однако детали сюжета пока не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

Фото: соцсети
