Кейт Уинслет может получить главную роль в новом фильме по «Властелину колец»

В Warner Bros. пока не подтверждали актерский состав нового фильма. При этом, как отмечает Variety, ходят слухи о возможном возвращении Элайджи Вуда и Иэна Маккеллена к ролям Фродо Бэггинса и Гэндальфа. Если Уинслет присоединится к проекту, она снова поработает с Джексоном, который снимал ее в фильме «Небесные создания» 1994 года.

Премьера картины запланирована на 17 декабря 2027 года. Ожидается, что действие фильма будет происходить между событиями «Хоббита» и «Властелина колец: Братство кольца», однако детали сюжета пока не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

