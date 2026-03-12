Мать сообщила о пропаже российского блогера на Пхукете

Российский блогер и танцор Константин К. пропал на тайском острове Пхукет. С середины января он не выходит на связь, рассказала 360.ru его мать Ольга.

По словам женщины, последний раз она разговаривала с сыном 16 января. После этого связь с ним поддерживал его друг, который общался с блогером 18 января. С тех пор никаких известий о его местонахождении нет.