Мать сообщила о пропаже российского блогера на Пхукете
Российский блогер и танцор Константин К. пропал на тайском острове Пхукет. С середины января он не выходит на связь, рассказала 360.ru его мать Ольга.
По словам женщины, последний раз она разговаривала с сыном 16 января. После этого связь с ним поддерживал его друг, который общался с блогером 18 января. С тех пор никаких известий о его местонахождении нет.
Мать пропавшего сообщила 360.ru, что Константин К. приехал на Пхукет вместе с другом и провел там около 3 месяцев. После этого он собирался вылететь в Камбоджу, чтобы продлить визу.
Во время последнего разговора с сыном Ольга заметила у него признаки употребления запрещенных веществ. После этого он перестал выходить на связь. По словам женщины, пока ни она, ни родственники не получили какой-либо информации от экстренных служб о судьбе блогера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мать сообщила о пропаже российского блогера на Пхукете
- «В онлайне - караул!»: Как обезопасить себя от покупки контрафактного БАДа
- В Госдуме допустили блокировку нелегального VPN-трафика через 3-4 месяца
- Верховный лидер Ирана подтвердил гибель супруги и сестры
- Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»
- Звезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин сообщил о завершении кинокарьеры
- Полянский: Евросоюз готовится к войне с Россией
- Учителя выступили против навязывания ИИ для проверки домашних заданий
- В Госдуме рассказали, когда исчезнут проблемы с интернетом в Москве
- Техноблогер дал советы россиянам, как привыкнуть к жизни без интернета