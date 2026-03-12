Мать сообщила о пропаже российского блогера на Пхукете

Российский блогер и танцор Константин К. пропал на тайском острове Пхукет. С середины января он не выходит на связь, рассказала 360.ru его мать Ольга.

По словам женщины, последний раз она разговаривала с сыном 16 января. После этого связь с ним поддерживал его друг, который общался с блогером 18 января. С тех пор никаких известий о его местонахождении нет.

В Таиланде пропал россиянин, не явившийся на рейс домой

Мать пропавшего сообщила 360.ru, что Константин К. приехал на Пхукет вместе с другом и провел там около 3 месяцев. После этого он собирался вылететь в Камбоджу, чтобы продлить визу.

Во время последнего разговора с сыном Ольга заметила у него признаки употребления запрещенных веществ. После этого он перестал выходить на связь. По словам женщины, пока ни она, ни родственники не получили какой-либо информации от экстренных служб о судьбе блогера, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
