Мантуров рассказал о стоимости российского аналога препарата «Золгенсма»

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский аналог самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), проходит клинические испытания, сообщает ТАСС.

Самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма» зарегистрировали в России

По его словам, сложнейший продукт, стоимость одной дозы которого на сегодняшний день составляет два млн долларов, однако российский аналог от компании Biocad будет существенно дешевле.

«Естественно, российский по завершении клинических испытаний будет в разы дешевле - так, как это произошло и по другим нозологиям», - подчеркнул Мантуров.

Ранее оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что препарат для лечения СМА «Золгенсма» официально появился в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис МантуровРоссияЛекарства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры