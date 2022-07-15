Мантуров рассказал о стоимости российского аналога препарата «Золгенсма»

По его словам, сложнейший продукт, стоимость одной дозы которого на сегодняшний день составляет два млн долларов, однако российский аналог от компании Biocad будет существенно дешевле.

«Естественно, российский по завершении клинических испытаний будет в разы дешевле - так, как это произошло и по другим нозологиям», - подчеркнул Мантуров.

Ранее оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что препарат для лечения СМА «Золгенсма» официально появился в России.