Применяемый для лечения СМА препарат «Золгенсма» официально появился в России

Применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препарат «Золгенсма» официально появился в России. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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«Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот», -приводит РИА Новости сообщение оператора.

Отмечается, что три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Ранее сообщалось, что девятилетняя Ксения Кирдан со спинальной мышечной атрофией, вывезенная в марте из Луганской области в Россию, получила дорогостоящий препарат «Эврисди». Она стала первым ребенком со СМА из Донбасса, чью заявку одобрил фонд «Круг добра», передает RT.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ЛечениеРоссия
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