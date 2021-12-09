Самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма» зарегистрировали в России

Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей "Золгенсма". Об этом говорится в Государственном реестре лекарственных средств.

Международное непатентованное наименование препарата - онасемноген абепарвовек. Он производится российской фирмой "Новартис Фарма АГ" и применяется для детей до двух лет. Цена лекарства определена в $2,1 млн. Как заявил производитель, достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир», которое поступит в больницы всех регионов страны до конца года.

