Самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма» зарегистрировали в России
Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей "Золгенсма". Об этом говорится в Государственном реестре лекарственных средств.
Международное непатентованное наименование препарата - онасемноген абепарвовек. Он производится российской фирмой "Новартис Фарма АГ" и применяется для детей до двух лет. Цена лекарства определена в $2,1 млн. Как заявил производитель, достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир», которое поступит в больницы всех регионов страны до конца года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru