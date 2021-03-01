Малышева назвала срок сохранения антител у привитых от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как долго сохраняются антитела к COVID-19 после прививки. В эфире Первого канала она заявила, что за вакцинированными «Спутником V» пациентами наблюдают десять месяцев, и на всем этом промежутке у них сохраняется высокий уровень антител.

«Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его», — объяснила Малышева.

Она добавила, что защиты от коронавирусной инфекции должно хватить как минимум на два года.

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Между тем, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ранее заявил, что мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, поскольку принимаемых в настоящий момент мер «недостаточно для прекращения пандемии». Об этом он заявил в интервью CNN. При этом, Гейтс назвал «чудом» быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации. Тем не менее, он подчеркнул, что появление новых штаммов COVID-19 и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с инфекцией у человечества уйдет весь 2022 год.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусЕлена Малышева
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