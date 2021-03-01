Малышева назвала срок сохранения антител у привитых от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как долго сохраняются антитела к COVID-19 после прививки. В эфире Первого канала она заявила, что за вакцинированными «Спутником V» пациентами наблюдают десять месяцев, и на всем этом промежутке у них сохраняется высокий уровень антител.

«Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его», — объяснила Малышева.

Она добавила, что защиты от коронавирусной инфекции должно хватить как минимум на два года.