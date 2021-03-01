Эпидемиолог объяснил, почему нельзя отменять масочный режим
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, могут быть источником инфекции, сообщает РИА Новости.
По его словам, пока нельзя отменять такие «проверенные меры профилактики», как дистанцирование и ношение защитных масок.
«Пандемия, к сожалению, продолжается», - резюмировал Брико.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале, что носить маску на улице стоит только при температуре ниже 10 градусов, сообщает телеканал «360». По его словам, это необходимо делать лишь в тесных местах с плохой вентиляцией.
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