Малышева назвала продукты, помогающие восполнить дефицит витамина A

Российский врач и телеведущая Елена Малышева сообщила о продуктах, которые помогут восполнить дефицит витамина A.

К ним относится печень трески — 20 суточных норм в 100 граммах, сухая паприка и замороженная петрушка — по 10 суточных норм в 100 граммах, обычная печень — 6 суточных норм в 100 граммах, морковка — 3 суточные нормы в 100 граммах, написала она в своем Instagram.

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По словам Малышевой, у витамина А есть предельно допустимые дозы: дозировка в сутки не должна быть больше 1300 МКГ для всех полов и возрастов.

Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов, все это на фоне пандемии коронавируса в стране.

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что это типичная ситуация для всех развитых стран.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЕлена Малышева
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