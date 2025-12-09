«Максимум 1-2 дня»: Диетолог раскрыла тайны соковой диеты
Длительно худеть на соках нельзя, так как это приводит к развитию дефицитов в организме, а что касается модной магниевой воды, то она вообще может вызвать обморок на фоне голода, заявила НСН Анна Белоусова.
Диета на соках имеет место быть, однако ее должен назначать врач, и речь идет лишь об одном-двух разгрузочных днях. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
Россиянки обвинили компанию «На соках», реализующую детокс-напитки для похудения, в критичных проблемах со здоровьем, пишет Telegram-канал Baza. У пострадавших выявлены серьёзные нарушения ЖКТ, эрозии, отравления и повышенный сахар. Белоусова рассказала может ли в принципе быть полезна соковая диета и кому она подойдет.
«Есть так называемая соковая диета. Очень быстро мода на нее спадает, потому что она действительно тяжелая. На ней, как правило, уклон идет больше в сторону овощных соков или смузи. В некоторых диетах допускаются фруктовые соки, но это диеты резко ограничительные по пищевой ценности. По сути, соки не несут ни белков, ни жиров. Они приносят только углеводы, и не очень много калорий. Казалось бы, можно на такой диете похудеть, но соблюдать ее в течение долгого времени невозможно, потому что в организме возникают различные дефицитные проблемы. Соковая диета иногда назначается даже медиками, но на один-два дня максимум по показаниям, когда организму надо разгрузиться. То есть это разгрузочные дни, а не в коем случае не диета», - рассказала она.
Как рассказали пострадавшие от компании «На соках» девушки, им также давали довольно странные рекомендации в рамках курса похудения, например, пропить магния сульфат или съесть за день только пол лимона. Белоусова подчеркнула, что это «экстремальные» практики, которые могут довести организм до обострения гастрита и обмороков.
«Это экстремально, конечно. Потому что если мы берем разгрузочный день на магниевой воде с половинкой лимона, то мы ожидаем, что человек будет хорошо терять воду. Диетологи достигают того же эффекта, просто ограничивая пациентам на старте соль в питании. На более долгий срок – это практически точно обострение гастрита на фоне голода и магниевой воды. Магниевая вода – это, конечно, модная штучка. Она еще и достаточно выражено снижает артериальное давление, а на фоне голода у человека может критично упасть давление, до обморока», - отметила она.
Ранее нутрициолог Ирина Селиванова в преддверии Нового года заявила НСН, что категорически не рекомендуется запивать жирную пишу алкоголем за новогодним столом, так как это сочетание – триггер для панкреатита. При этом, по ее словам, самым низкокалорийным алкогольным напитком будет белое сухое вино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эфиры считать сложнее»: НФМИ ответила на критику стандарта сертификации музыки
- Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в РФ
- Сомнолог опровергла пользу кофе для здорового сна
- Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы
- «Максимум 1-2 дня»: Диетолог раскрыла тайны соковой диеты
- Песков: Путин не намерен возрождать СССР
- В съемках ремейков советских фильмов не увидели «творческой импотенции»
- Потребление увеличилось: Чем обернулось ограничение продаж алкоголя в Вологде
- Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
- Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru