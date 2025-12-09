Диета на соках имеет место быть, однако ее должен назначать врач, и речь идет лишь об одном-двух разгрузочных днях. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Россиянки обвинили компанию «На соках», реализующую детокс-напитки для похудения, в критичных проблемах со здоровьем, пишет Telegram-канал Baza. У пострадавших выявлены серьёзные нарушения ЖКТ, эрозии, отравления и повышенный сахар. Белоусова рассказала может ли в принципе быть полезна соковая диета и кому она подойдет.

«Есть так называемая соковая диета. Очень быстро мода на нее спадает, потому что она действительно тяжелая. На ней, как правило, уклон идет больше в сторону овощных соков или смузи. В некоторых диетах допускаются фруктовые соки, но это диеты резко ограничительные по пищевой ценности. По сути, соки не несут ни белков, ни жиров. Они приносят только углеводы, и не очень много калорий. Казалось бы, можно на такой диете похудеть, но соблюдать ее в течение долгого времени невозможно, потому что в организме возникают различные дефицитные проблемы. Соковая диета иногда назначается даже медиками, но на один-два дня максимум по показаниям, когда организму надо разгрузиться. То есть это разгрузочные дни, а не в коем случае не диета», - рассказала она.