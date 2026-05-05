Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с гимном и флагом

Исполком Международной Федерации ММА (IMМAF) восстановил членство Союза ММА России. Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

Он отметил, что благодаря этому решению победители прошедшего в Алуште Первенства России (12-17 лет) смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IMМAF с гимном и флагом РФ.

«Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену», - написал министр в своём Telegram-канале.

Ранее Дегтярёв заявил, что с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сняли все связанные с допингом санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
