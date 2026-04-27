«Если люди отдаляются, все начинается с физической формы. После брака и мужчины, и женщины начинают расслабляться. Если мужчине хочется, чтобы его женщина вернула былую форму, надо очень деликатно и мягко сказать, что он любит ее любой, но хочет вместе с ней заниматься спортом. Надо узнать у жены, чем она в спортивном смысле увлекается. Если женщина любит кататься на велосипеде, можно купить два велосипеда, вместе кататься. Кому-то может быть интересно плавание. Я, например, очень люблю танцевать, активно этим занималась до рождения детей. Меня муж поддержал и три дня в неделю выделил мне вечером, чтобы я могла этим заниматься. Важна поддержка партнера. А если мужчина и женщина будут делать что-то вместе, это усилит связь между ними, заново зажжет искорку между ними», - рассказала она.

При этом она подчеркнула, что мужчинам похудеть гораздо проще, чем женщинам.

«Женщинам похудеть сложнее, потому что гормональный фон очень влияет, цикл очень влияет, не говоря уже о рождении детей. В юном возрасте проще прийти в форму, нет повышенного уровня кортизола и так далее. Чем старше, тем сложнее похудеть. Плюс влияет наследственность и конституция тела. Мужчинам просто нужна дисциплина и все, у них не так много факторов, влияющих на форму тела», - заключила собеседница НСН.

Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.

