Зажечь искорку: Как говорить с партнером о похудении
Дарья Кожевникова заявила НСН, что после брака и мужчины, и женщины начинают расслабляться, но мужчинам похудеть гораздо проще.
Физическая форма партнера может сказываться на отдалении в отношениях, но если в паре есть доверие и уважительный диалог, искру всегда можно зажечь снова, заявила НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
Треть россиян признались, что не начинают отношения из-за лишнего веса, подсчитали в сервисе доставки правильного питания Grow Food. Среди самых популярных привычек, от которых россиянам пришлось отказаться из-за полноты, оказались секс (52%), плавание в море или бассейнах (44%), покупка новых вещей (38%), поиск новых отношений и дейтинг (34%), а также ведение соцсетей (19%), заявили аналитики, передает «Газета.ru». Кожевникова раскрыла, как говорить с партнером о лишнем весе.
«Если люди отдаляются, все начинается с физической формы. После брака и мужчины, и женщины начинают расслабляться. Если мужчине хочется, чтобы его женщина вернула былую форму, надо очень деликатно и мягко сказать, что он любит ее любой, но хочет вместе с ней заниматься спортом. Надо узнать у жены, чем она в спортивном смысле увлекается. Если женщина любит кататься на велосипеде, можно купить два велосипеда, вместе кататься. Кому-то может быть интересно плавание. Я, например, очень люблю танцевать, активно этим занималась до рождения детей. Меня муж поддержал и три дня в неделю выделил мне вечером, чтобы я могла этим заниматься. Важна поддержка партнера. А если мужчина и женщина будут делать что-то вместе, это усилит связь между ними, заново зажжет искорку между ними», - рассказала она.
При этом она подчеркнула, что мужчинам похудеть гораздо проще, чем женщинам.
«Женщинам похудеть сложнее, потому что гормональный фон очень влияет, цикл очень влияет, не говоря уже о рождении детей. В юном возрасте проще прийти в форму, нет повышенного уровня кортизола и так далее. Чем старше, тем сложнее похудеть. Плюс влияет наследственность и конституция тела. Мужчинам просто нужна дисциплина и все, у них не так много факторов, влияющих на форму тела», - заключила собеседница НСН.
Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.
