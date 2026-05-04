Россиянам объяснили, можно ли тренироваться каждый день
Тренироваться каждый день не вредно, «если не убиваться». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.
Она указала, что нельзя загружать одну и ту же группу мышц два дня подряд, так как мышце требуется минимум сутки на восстановление.
По словам эксперта, необходимо чередовать ежедневную активность, при которой дни делятся на тяжёлые, средние и лёгкие. В частности в понедельник делать силовую тренировку на низ тела, а во вторник - «лёгкое кардио и мобилити».
«В среду силовая на верх тела, в четверг ходьба сорок минут в спокойном темпе, в пятницу силовая на все тело без отказа, в субботу спокойное кардио или плавание, в воскресенье десять тысяч шагов и растяжка», — рассказала Мальцева.
Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила «Радиоточке НСН», что аэробная тренировка не просто снижает кортизол, а ещё и помогает вырабатывать гормон радости.
