Россиянам объяснили, можно ли тренироваться каждый день

Она указала, что нельзя загружать одну и ту же группу мышц два дня подряд, так как мышце требуется минимум сутки на восстановление.

По словам эксперта, необходимо чередовать ежедневную активность, при которой дни делятся на тяжёлые, средние и лёгкие. В частности в понедельник делать силовую тренировку на низ тела, а во вторник - «лёгкое кардио и мобилити».

«В среду силовая на верх тела, в четверг ходьба сорок минут в спокойном темпе, в пятницу силовая на все тело без отказа, в субботу спокойное кардио или плавание, в воскресенье десять тысяч шагов и растяжка», — рассказала Мальцева.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила «Радиоточке НСН», что аэробная тренировка не просто снижает кортизол, а ещё и помогает вырабатывать гормон радости.