Рост популярности онлайн-кинотеатров и домашнего просмотра снижает посещаемость кинотеатров и негативно влияет на прокат, пишет ТАСС со ссылкой на режиссера Александра Котта. По его словам, домашний кинотеатр убил прокат, а интерес к кинотеатрам сохраняется благодаря семейным походам и при наличии фильмов, рассчитанных на просмотр на большом экране. Воронков допустил, что кинотеатры уступили онлайн-платформам лишь часть аудитории, которая предпочитала голливудское кино.

«В последние пять лет стриминги по потоку выросли раз в десять. Кинотеатры в 2020 году столкнулись с падением. В 2022 году рынок потряс уход Голливуда. В 2019 году в кино пришло 220 миллионов человек, а в 2025 году – 127 миллионов человек. Цифра в 120 миллионов держится с 2023 по 2025 год, думаю, так будет и в 2026 году. Сейчас большую часть средств собирает российское кино. Все чаще попадаются так называемые средние фильмы достойного качества, они собирают свою аудиторию. Люди, которые привыкли смотреть Голливуд, ушли из кинотеатров. Наверное, это единственный пласт аудитории, который мы отдали стримингам. Но пока формат событийности остается. Домашние кресла уже дошли до уровня кинотеатров, цветопередача на телевизорах догнала цветопередачу в кинотеатрах, но перетащить домой ощущение общего киносмотрения и ширину экрана в 10- 25 метров, увы, не удастся никогда. Фильмы, которые снимаются для большого экрана собирают два-три миллиарда. То, что в 2019 году было чудом, уже реальность», - рассказал он.