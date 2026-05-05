Счастливы вместе: Почему стриминги не вредят, а помогают кинотеатрам в России
Кинотеатры видят в стримингах союзника, поскольку совместные рекламные кампании помогают привлечь внимание к новому фильму, заявил НСН Алексей Воронков.
Продюсеры зарабатывают больше денег с кинотеатрального проката, сами же онлайн-платформы тоже заинтересованы в успешном старте релиза в кино, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков.
Рост популярности онлайн-кинотеатров и домашнего просмотра снижает посещаемость кинотеатров и негативно влияет на прокат, пишет ТАСС со ссылкой на режиссера Александра Котта. По его словам, домашний кинотеатр убил прокат, а интерес к кинотеатрам сохраняется благодаря семейным походам и при наличии фильмов, рассчитанных на просмотр на большом экране. Воронков допустил, что кинотеатры уступили онлайн-платформам лишь часть аудитории, которая предпочитала голливудское кино.
«В последние пять лет стриминги по потоку выросли раз в десять. Кинотеатры в 2020 году столкнулись с падением. В 2022 году рынок потряс уход Голливуда. В 2019 году в кино пришло 220 миллионов человек, а в 2025 году – 127 миллионов человек. Цифра в 120 миллионов держится с 2023 по 2025 год, думаю, так будет и в 2026 году. Сейчас большую часть средств собирает российское кино. Все чаще попадаются так называемые средние фильмы достойного качества, они собирают свою аудиторию. Люди, которые привыкли смотреть Голливуд, ушли из кинотеатров. Наверное, это единственный пласт аудитории, который мы отдали стримингам. Но пока формат событийности остается. Домашние кресла уже дошли до уровня кинотеатров, цветопередача на телевизорах догнала цветопередачу в кинотеатрах, но перетащить домой ощущение общего киносмотрения и ширину экрана в 10- 25 метров, увы, не удастся никогда. Фильмы, которые снимаются для большого экрана собирают два-три миллиарда. То, что в 2019 году было чудом, уже реальность», - рассказал он.
Собеседник НСН при этом отметил, что продюсеры сегодня зарабатывают в основном за счет кинотеатрального проката.
«Решение о том, что нужно снимать ту или иную картину с проката, сегодня принимают дистрибьюторы, то есть люди, которые занимаются прокатом. Средний фильм чаще попадет на стриминг пораньше, если дистрибьютор понимает, что через две недели проката продать его на стриминг можно на 10 миллионов дороже. Но когда мы говорим о больших массовых картинах, понимаем, что собрать со стриминга миллиард нереально. Сейчас основной поток денег, которые зарабатывают кинопродюсеры идет с кинотеатрального показа. Хорошая картина для большого экрана в кинотеатре соберет минимум 500 миллионов. Ни один стриминг сегодня таких денег не даст. Период становления стриминговых платформ, когда они скупали за большие деньги все что угодно, закончился. Это сыграло на руку в увеличении окна, когда фильм отрабатывают в кинотеатре и только потом попадает на стриминг», - объяснил Воронков.
По его словам, в России уже проводили эксперимент одновременного выпуска фильма в кинотеатрах и на стримингах, и он привел к любопытным выводам.
«Мы с "Яндексом" экспериментировали с этой историей. Хотели просчитать, насколько старт день в день ударит по кинотеатрам или платформам. По опыту поняли, что это особо не повлияло. Небольшой отток, который был зафиксирован в кинотеатрах, с лихвой был компенсирован совместной рекламной кампанией, которая продвигала фильм. По мнению многих онлайн-кинотеатров, удачный старт фильма в кинотеатре приносит больше зрителей и подписчиков на платформу. Мы со стороны Ассоциации видим в платформах больше пользу коллаборации, чем прямых конкурентов», - уточнил глава АВК.
Ранее продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон в интервью НСН отметил, что настоящий вызов для кинематографистов – делать кино интересным настолько, чтобы зритель не забывал о нем после просмотра на стриминге. По его словам, опасность выпуска фильма только онлайн, а не в кинотеатре, в том, что он быстрее исчезает, напоминает «Радиоточка НСН».
