Жуть на подкасте: BadComedian похвалил фильм ужасов «Полутон»
Режиссер использовал свой небольшой инструментарий на максимум и сумел нагнать первоклассной жути, заявил НСН Евгений Баженов.
Канадский ужастик «Полутон» был снят с мизерным бюджетом, но авторам его хватило, чтобы запугать зрителей, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.
В отечественный прокат вышел канадский фильм ужасов «Полутон». Он снят в жанре хоррора, но сама картина не является высокобюджетной: все действие происходит в нескольких комнатах, а основное давление на зрителя оказывается через аудиоэффекты. Баженов оценил такой подход.
«Этот хоррор не стоит вписывать в общую рамку. Сюжет строился на том, что у авторов не было бюджета. Они решили подать сценарий таким образом, чтобы все равно было интересно. Такой формат уже был испробован в целом жанр “найденной пленки”, например в картине “Психиатрическая больница Конджиам”, где блогеры бегут из заброшенной психушки. Здесь же эксплуатирован подкаст, чтобы создать аудиоэффект. Это гораздо больше влияет на воображение. Мне он показался довольно жутким, хотя есть аудитория, которая не воспринимает такую подачу. Но мне нравится, что авторы умудряются кустарными методами нагнать жути и создать атмосферу. Это не просто какой-то хоррор, тут виден и авторский почерк, и его история. Это сыграло на руку фильму. А основной успех фильма — такой неожиданный и маленький инструментарий, который был использован во всю силу. Есть и примитивные вещи, а есть и настоящие находки», — подчеркнул он.
Фильм, снятый режиссером Ианом Туасонном, рассказывает историю девушки-ведущей популярного подкаста о паранормальных явлениях. Она живет с матерью, которая находится в коме, но однажды начинает получать загадочные аудиозаписи от неизвестного отправителя. Бюджет фильма составил 500 тысяч долларов.
