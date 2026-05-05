В Госдуме разошлись во мнениях о поддержке фильмов про ВОВ
Александр Шолохов в эфире НСН призвал коллег по Госдуме формулировать свои предложения по развитию отечественного кинематографа более полно, а не в формате «больше»/«меньше».
В обращении к главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне нет смысла, поскольку оно дублирует уже существующий закон о поддержке кинематографии. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Депутаты Госдумы совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым в преддверии Дня Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны и частично субсидировать их показ в кино и онлайн-сервисах. Обращение парламентарии направили Любимовой, заявил депутат Георгий Камнев в интервью «Газете.Ru». По словам Шолохова, законопроект со схожими аспектами уже существует.
«Трудно определить критерий достаточности, насколько таких фильмов должно быть много. Обращение к Любимовой дублирует уже принятое решение, потому что закон о поддержке кинематографии, который пробил ныне покойный режиссер Станислав Говорухин, постоянно дополняется. Сейчас в полномочия министерства культуры введены и определение приоритетных тематик для субсидируемых государством или полностью оплачиваемых производств фильмов, и поддержка в прокате. Я не вижу законопроектного смысла в подобном обращении, потому что для этого уже все есть. Если это просто желание парламентариев указать Любимовой на необходимость такого направления деятельности, то я могу подтвердить, что мы на заседаниях комитета по культуре Госдумы неоднократно обсуждали эту тему и министерство приводило достаточно большое количество информации о том, как оно работает в этом направлении», — сказал Шолохов.
Собеседник НСН посоветовал парламентариям лоббировать конкретные проекты и предложения.
«Пожалуй, я бы в этой ситуации рекомендовал коллегам не оперировать терминами “больше” или “меньше”, а лоббировать конкретные проекты или предложения, если они есть. В случае, если министерство культуры не обратило внимание на какой-то из них, оно с уважением отнесется к мнению депутатов, если они предложат это внимание обратить. А обращение в форме “больше или меньше” настолько расплывчатое, что я не вижу, какие действия в этом плане должна предпринимать исполнительная власть», — подчеркнул депутат.
В заключение Шолохов указал на то, что льготный показ отдельных фильмов, например, в домах культуры возможен, но должен обсуждаться в том числе и с создателями картин.
«Тут можно говорить о каких-то дополнительных программах, больше местного уровня, о демонстрации определенных фильмов в домах культуры на уровне конкретных акций. Нужно очень внимательно относиться к этой истории, ведь прокат любого фильма с финансовой точки зрения — это и доходы его создателей. Тут надо разговаривать и с ними, насколько они готовы идти на какие-то дисконты в случае, если фильм уже субсидирован государством и произведен для них если не бесплатно, то уже со значительным уменьшением количества затрат», — подытожил он.
Ранее стало известно, что бывший депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко приступает к съемкам фильма о советском вожде Иосифе Сталине. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
