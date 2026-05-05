В обращении к главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне нет смысла, поскольку оно дублирует уже существующий закон о поддержке кинематографии. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Депутаты Госдумы совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым в преддверии Дня Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны и частично субсидировать их показ в кино и онлайн-сервисах. Обращение парламентарии направили Любимовой, заявил депутат Георгий Камнев в интервью «Газете.Ru». По словам Шолохова, законопроект со схожими аспектами уже существует.

«Трудно определить критерий достаточности, насколько таких фильмов должно быть много. Обращение к Любимовой дублирует уже принятое решение, потому что закон о поддержке кинематографии, который пробил ныне покойный режиссер Станислав Говорухин, постоянно дополняется. Сейчас в полномочия министерства культуры введены и определение приоритетных тематик для субсидируемых государством или полностью оплачиваемых производств фильмов, и поддержка в прокате. Я не вижу законопроектного смысла в подобном обращении, потому что для этого уже все есть. Если это просто желание парламентариев указать Любимовой на необходимость такого направления деятельности, то я могу подтвердить, что мы на заседаниях комитета по культуре Госдумы неоднократно обсуждали эту тему и министерство приводило достаточно большое количество информации о том, как оно работает в этом направлении», — сказал Шолохов.