Свинцов перечислил бонусы для медиапатрулей и кибердружин
Поощрять участников кибердружин и медиапатрулей можно дополнительными баллами к ЕГЭ, бесплатным общежитием для студентов, путевками и так далее, сказал НСН Андрей Свинцов.
Кибердружины и медиапатрули, состоящие из волонтеров, сегодня необходимы, поскольку в современных условиях кибербезопасность стала важнейшей задачей и уроком для молодежи. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Кибердружины и медиапатрули появятся в России до 2030 года, сообщило издание РБК со ссылкой на документы правительства. Они будут состоять из студентов колледжей и техникумов. Основной задачей кибердружин станет мониторинг социальных сетей. Волонтеры будут отслеживать публикации сверстников, выявляя деструктивные материалы. Свинцов пояснил, чем будут отличаться кибердружина и медиапатруль.
«Медиапатруль — это все-таки больше про нелегальный, запрещенный контент, какие-то оскорбления, буллинг. А кибердружина — это больше вопрос, связанный с различными мошенническими действиями, фейковыми сайтами, сайтами-двойниками, рассылками вредоносного программного обеспечения, обзвонами. Более того, я считаю, что подростков необходимо учить, даже не для того, чтобы они все участвовали в этих дружинах, а чтобы они сами не попадались на удочку злоумышленников. Сегодня кибербезопасность — пожалуй, важнейший урок. Мы полностью погружены в цифровое пространство, но крайне мало представляем те угрозы, которые там есть», — сказал Свинцов.
Собеседник НСН также пояснил, как нужно поощрять участников кибердружин и медиапатрулей.
«Если это школьники, то нужно начислять дополнительные баллы к ЕГЭ. Если это студенты, то это бесплатное общежитие, бесплатное питание в столовой, возможности для летнего отдыха, путевки, может быть, дополнительные возможности для пересдачи экзаменов. В любом случае обязательно должно быть поощрение, потому что люди будут тратить достаточно приличное количество времени», — добавил депутат.
В заключение Свинцов отметил, что обрабатывать жалобы на вредный контент будет Роскомнадзор.
«В любом случае Роскомнадзор обладает соответствующими полномочиями. Если будут присылать ссылки на те или иные страницы, то, конечно, Роскомнадзор будет достаточно быстро реагировать, по закону весь этот контент в течение суток будет заблокирован. Здесь проблем не возникнет», — подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что для того, чтобы снизить уровень подростковой преступности, информирование о киберпреступлениях должно быть повсеместно — от квитанций ЖКХ, общественного транспорта и рекламных щитов до уроков в школах и смс-информирования. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
