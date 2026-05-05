Кибердружины и медиапатрули, состоящие из волонтеров, сегодня необходимы, поскольку в современных условиях кибербезопасность стала важнейшей задачей и уроком для молодежи. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Кибердружины и медиапатрули появятся в России до 2030 года, сообщило издание РБК со ссылкой на документы правительства. Они будут состоять из студентов колледжей и техникумов. Основной задачей кибердружин станет мониторинг социальных сетей. Волонтеры будут отслеживать публикации сверстников, выявляя деструктивные материалы. Свинцов пояснил, чем будут отличаться кибердружина и медиапатруль.

«Медиапатруль — это все-таки больше про нелегальный, запрещенный контент, какие-то оскорбления, буллинг. А кибердружина — это больше вопрос, связанный с различными мошенническими действиями, фейковыми сайтами, сайтами-двойниками, рассылками вредоносного программного обеспечения, обзвонами. Более того, я считаю, что подростков необходимо учить, даже не для того, чтобы они все участвовали в этих дружинах, а чтобы они сами не попадались на удочку злоумышленников. Сегодня кибербезопасность — пожалуй, важнейший урок. Мы полностью погружены в цифровое пространство, но крайне мало представляем те угрозы, которые там есть», — сказал Свинцов.