СМИ: Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары
Два человека погибли при атаке Вооружённых сил Украины на Чебоксары. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает RT.
Отмечается, что число пострадавших растёт по мере обращения людей к медикам. Источник добавил, что точная цифра уточняется.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие, однако точное число не сообщалось.
В ведомстве указали, что будут расследовать преступления украинских вооружениях формирований против мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
