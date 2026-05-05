СМИ: Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары

Два человека погибли при атаке Вооружённых сил Украины на Чебоксары. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает RT.

Отмечается, что число пострадавших растёт по мере обращения людей к медикам. Источник добавил, что точная цифра уточняется.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие, однако точное число не сообщалось.

В ведомстве указали, что будут расследовать преступления украинских вооружениях формирований против мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

