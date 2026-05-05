Путин заявил, что автопром переживает непростые времена
5 мая 202614:36
Алексей Филимонов
Весь автопром в настоящее врем проходит через непростые времена. Об этом на встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, при этом глава государства отметил, набережночелнинский автопроизводитель справляется.
«Я посмотрел, даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились», - сказал он.
Ранее в пресс-службе «КамАЗа» сообщили, что автопроизводитель готовится с 1 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
