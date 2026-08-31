Клименко объяснил, почему в России не будет государственного VPN
Герман Клименко раскрыл НСН, что государство не может предложить бизнесу и простым людям разрешенный VPN, несмотря на то, что он у него фактически есть.
Ситуация с VPN в России двойственная: с одной стороны, людям несложно соблюдать запреты Роскомнадзора, с другой — разным специалистам необходим VPN для доступа к нейронным сетям и информационным базам. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Минцифры предложило усилить блокировку VPN — IP-адреса сайтов из «белого списка» хотят выделить в отдельные диапазоны. Об этом пишет РБК. Отмечается, что это позволит точечно блокировать запрещённые ресурсы и усложнит использование разрешённых IP для обхода ограничений. При этом как ранее говорил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, постоянное использование VPN небезопасно, потому что может завести молодёжь не в «те уголки интернета». Клименко напомнил, в чем основная загвоздка.
«У простых граждан есть спрос на VPN не для того, чтобы нарушить что-то. Огромный пласт зарубежных ресурсов просто не обслуживается с русского IP. Российский гражданин, помимо всего прочего, ходит и в медицинские, и в технические библиотеки. По данным крупного оператора, половина зарубежного трафика составляет не «запрещенка», а доступ к нейронным сетям. А все нейронные сети у нас, кроме китайских, заблокированы. Современный молодой человек, как программист или ученый, не может без доступа к нейросетям. Вопросов бы не было, если бы нам предоставили заменитель. Но государственный VPN тоже сделать невозможно: открыть сервера в разных странах технически не получится из-за санкций», — рассказал он.
Клименко заверил, что сейчас государство не может предложить никаких безопасных альтернатив бизнесу и частным пользователям и раскрыл, почему.
«Была альтернатива — Касперский, который поддерживал сервис VPN, но он его закрыл. Я думаю, если бы он поддерживал официальные списки, его бы закрыли на той стороне. Обычно говорят, что государство само закупает на десятки миллиардов рублей сервисы VPN. Но у этого несколько целей. Одно значение — это маскировка адреса и выход куда-то. А второе значение — это действительно построение виртуальной сети. Так вот государство делает и покупает для безопасности российское пространство, у него нет необходимости ставить сервера в каких-то других местах. Поэтому, с одной стороны, у государства есть государственный VPN, но это не то, что нам нужно», — подытожил он.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что полностью запретить VPN-сервисы в России не получится, однако властям стоит задуматься над созданием отечественного VPN, разработка которого не будет стоить баснословных денег.
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