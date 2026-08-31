Ситуация с VPN в России двойственная: с одной стороны, людям несложно соблюдать запреты Роскомнадзора, с другой — разным специалистам необходим VPN для доступа к нейронным сетям и информационным базам. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Минцифры предложило усилить блокировку VPN — IP-адреса сайтов из «белого списка» хотят выделить в отдельные диапазоны. Об этом пишет РБК. Отмечается, что это позволит точечно блокировать запрещённые ресурсы и усложнит использование разрешённых IP для обхода ограничений. При этом как ранее говорил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, постоянное использование VPN небезопасно, потому что может завести молодёжь не в «те уголки интернета». Клименко напомнил, в чем основная загвоздка.

«У простых граждан есть спрос на VPN не для того, чтобы нарушить что-то. Огромный пласт зарубежных ресурсов просто не обслуживается с русского IP. Российский гражданин, помимо всего прочего, ходит и в медицинские, и в технические библиотеки. По данным крупного оператора, половина зарубежного трафика составляет не «запрещенка», а доступ к нейронным сетям. А все нейронные сети у нас, кроме китайских, заблокированы. Современный молодой человек, как программист или ученый, не может без доступа к нейросетям. Вопросов бы не было, если бы нам предоставили заменитель. Но государственный VPN тоже сделать невозможно: открыть сервера в разных странах технически не получится из-за санкций», — рассказал он.