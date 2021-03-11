Логопед рассказала о главной опасности несвоевременного исправления дефектов речи

Логопед, дефектолог Елена Молчанова заявила, что сложности с выражением мыслей могут возникнуть у человека из-за неисправленных в детстве дефектов речи.

По её словам, нарушения устной речи приводят к тому, что человек не может выражать свои мысли и высказываться, что в итоге станет препятствовать адекватной формулировке собственного мнения.

Логопед отметила, что неисправленные дефекты являются причиной скудного словарного запаса, так как человек выбирает более лёгкие для произношения слова. К тому же, логопедические сложности приводят к ошибкам в правописании, ибо «ребёнок переносит на письмо всё то, что произносит», в том числе искажённые слова, пояснила дефектолог.

Также в интервью «Радио 1» Молчанова добавила, что исправлять дефекты дикции можно в любом возрасте, но как можно раньше. Логопед обратила внимание родителей, что правильная речь у детей должна сформироваться к шести годам, и необходимо обратиться к специалисту, если у ребёнка старше этого возраста есть недочёты в устной речи.