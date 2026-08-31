В Калужской области отменят отпуск топлива по системе «чет-нечет»
Ограничения по отпуску бензина и дизеля на АЗС по системе «чёт-нечет» отменят в Калужской области с 1 сентября. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
В своём канале в мессенджере «Макс» он отметил, что решение принято в связи со стабилизацией поставок топлива в область.
«Также отпуск топлива возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС», - написал Шапша.
Губернатор добавил, что дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься исходя из складывающейся ситуации.
Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе лимит продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизят до 30 литров на одного человека в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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