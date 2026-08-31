В Калужской области отменят отпуск топлива по системе «чет-нечет»

В своём канале в мессенджере «Макс» он отметил, что решение принято в связи со стабилизацией поставок топлива в область.

«Также отпуск топлива возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС», - написал Шапша.

Губернатор добавил, что дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься исходя из складывающейся ситуации.

Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе лимит продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизят до 30 литров на одного человека в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

