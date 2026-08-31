В Калужской области отменят отпуск топлива по системе «чет-нечет»

Ограничения по отпуску бензина и дизеля на АЗС по системе «чёт-нечет» отменят в Калужской области с 1 сентября. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.

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В своём канале в мессенджере «Макс» он отметил, что решение принято в связи со стабилизацией поставок топлива в область.

«Также отпуск топлива возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС», - написал Шапша.

Губернатор добавил, что дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься исходя из складывающейся ситуации.

Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе лимит продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизят до 30 литров на одного человека в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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