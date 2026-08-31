Конкретные вопросы: Как помочь детям не бояться идти в школу
Ребенок должен чувствовать уверенность со стороны родителей, заявила в пресс-центре НСН Елена Мельникова.
Дети считывают эмоции взрослых, поэтому надо сразу показать, что все хорошо и дать первоклассникам время на адаптацию, интересоваться их учебным процессом, рассказала в пресс-центре НСН сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Мельникова поделилась, как снизить стресс для них.
«Во-первых, родители часто передают свои эмоции детям — они находятся в тревоге, что они идут в первый класс, начинают суетиться. Надо обратить внимание на себя: если я спокоен и уверен, то даю ему уверенность, что у него все будет хорошо. Во-вторых, необходимо время для адаптацию — даже подготовка не может, потому что это целиком новая обстановка. Он не знает, что будет происходить, поэтому повышается уровень тревожности и нервозности. Родители могут дать психологическую опору, спрашивая о его чувствах: не просто “Как дела?” и “Как себя чувствуешь?”. Нужны конкретные вопросы: Что понравилось? Что нет? Что узнал нового? А уже исходя из ответов, давать советы и помогать», — подчеркнула она.
Ранее руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер объяснила в пресс-центре НСН, чем лучше кормить ребенка перед школой.
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