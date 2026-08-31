Дети считывают эмоции взрослых, поэтому надо сразу показать, что все хорошо и дать первоклассникам время на адаптацию, интересоваться их учебным процессом, рассказала в пресс-центре НСН сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова.

В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Мельникова поделилась, как снизить стресс для них.