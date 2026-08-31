Первый прием пищи должен сочетать белок, клетчатку, жиры и углеводы, чтобы ребенок развивался, а обычной каши с чаем будет мало, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.

В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Бергер объяснила, как правильно кормить детей перед школой.