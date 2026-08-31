«Не только каша с бутербродом»: Россиянам назвали рецепт здорового завтрака для детей
Сбалансированное питание не должно включать биологических добавок, заявила в пресс-центре НСН Алена Бергер.
Первый прием пищи должен сочетать белок, клетчатку, жиры и углеводы, чтобы ребенок развивался, а обычной каши с чаем будет мало, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Бергер объяснила, как правильно кормить детей перед школой.
«Сбалансированное питание ребенка — это обязанность родителя. Он должен разбираться в этой области. Главный акцент надо сделать на здоровом завтраке: каша, сладкий чай и бутерброд — долго на этом дети не протянут. Нужно потреблять белок обязательно — это строительный материал для клеток. Если они просто запили кашу чаем и ушли, то у них не будет сил. Всегда нужен белок, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатка, даже если не хотят есть. Все необходимое можно получить из обычной еды, а не пичкать детей БАДами. Родители дают их бесконтрольно, так как где-то видели, что они полезны. Но это только перегружает печень», — отметила она.
Ранее Бергер в пресс-центре НСН назвала норму болезни для первоклашек.
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