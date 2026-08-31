«Десятое дело»: Песков заявил, что РФ не важно, признают ли ее выборы в Европе

У России своя политическая система и свой политический процесс. Об этом Telegram-каналу «Юнашев Live» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя информацию о том, что в Европе хотят дестабилизировать парламентские выборы в России и не признать их результаты, он указал, что для Москвы это «десятое дело».

«На самом деле, признают европейцы или не признают - это десятое дело для нас», - сказал представитель Кремля, добавив, что различные провокационные устремления со стороны европейцев «были, есть и будут».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) сообщили, что ПАСЕ и Европарламен намерены заявить о «грубых нарушениях» во время выборов и отказаться признавать их результаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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