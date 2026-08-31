Комментируя информацию о том, что в Европе хотят дестабилизировать парламентские выборы в России и не признать их результаты, он указал, что для Москвы это «десятое дело».

«На самом деле, признают европейцы или не признают - это десятое дело для нас», - сказал представитель Кремля, добавив, что различные провокационные устремления со стороны европейцев «были, есть и будут».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) сообщили, что ПАСЕ и Европарламен намерены заявить о «грубых нарушениях» во время выборов и отказаться признавать их результаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».