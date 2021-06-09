«Летом больше общения». Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, с чем может быть связан рост заболеваемости COVID-19 в России. Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – рассказал Гинцбург в беседе с РИА новости.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, как ситуация с заболеваемостью COVID будет развиваться дальше.

«Заболеваемость ниже уже, наверное, не пойдет. Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени», - отметил Мясников.

