«Летом больше общения». Гинцбург объяснил рост заболеваемости COVID-19
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, с чем может быть связан рост заболеваемости COVID-19 в России. Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124.
«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – рассказал Гинцбург в беседе с РИА новости.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, как ситуация с заболеваемостью COVID будет развиваться дальше.
«Заболеваемость ниже уже, наверное, не пойдет. Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени», - отметил Мясников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru