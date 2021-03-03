Лекарство «Мир-19» от COVID-19 испытают на 50 добровольцах

Препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» испытают на 50 добровольцах в рамках второй фазы клинических исследований. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она напомнила, что препарат не влияет на иммунитет, при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжёлые формы развития инфекции.

О том, что в России создано новое лекарство от коронавируса, Вероника Скворцова рассказала в ходе встречи с Владимиром Путиным 1 марта. Первая фаза клинических исследований «Мира-19» должна завершиться к середине марта.