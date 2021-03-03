Лекарство «Мир-19» от COVID-19 испытают на 50 добровольцах

Препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» испытают на 50 добровольцах в рамках второй фазы клинических исследований. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она напомнила, что препарат не влияет на иммунитет, при этом высокоэффективно поражает вирус и предотвращает самые тяжёлые формы развития инфекции.

О том, что в России создано новое лекарство от коронавируса, Вероника Скворцова рассказала в ходе встречи с Владимиром Путиным 1 марта. Первая фаза клинических исследований «Мира-19» должна завершиться к середине марта.

Глава ФМБА спрогнозировала начало третьей волны коронавируса

Между тем, ранее глава Минздрава РФ призвал россиян продолжать носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавирусной инфекции. Всё это, по мнению Михаила Мурашко, позволит избежать третьей волны COVID-19. По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, пишет «Коммерсант».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Вероника СкворцоваЛекарстваКоронавирус
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