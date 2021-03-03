Глава ФМБА спрогнозировала начало третьей волны коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в мае текущего года.

По её словам, и в ФМБА, и в мире существуют математические модели, позволяющие «спрогнозировать течение болезни и развитие эпидемиологического процесса».

«Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учётом нативных особенностей вируса и того иммунитета, который вызывает этот вирус... третья волна должна быть неизбежной... примерно начиная с мая», - отметила Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что при возникновении третьей волны её пик придётся на октябрь 2021 года.

Ранее Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину о клинических испытаниях уникального российского препарата «Мир-19», который высокоэффективно поражает коронавирус и предотвращает самые тяжелые формы инфекции, сообщает «Свободная пресса». По её словам, препарат основан на применении микроРНК, и абсолютно безопасен для человека, так как не влияет на геном и иммунитет

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВероника Скворцова
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