Лекарства по QR-коду. В Депздраве Москвы рассказали об эксперименте
Жители столицы смогут получить бесплатные препараты в городских и коммерческих аптеках уже с 15 января 2022 года.
В Москве стартует эксперимент по выдаче бесплатных лекарств по QR-коду. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе отмечается, что с 15 января 2022 года жители Москвы смогут получить необходимые препараты не только в городских пунктах выдачи, но и в коммерческих аптеках, которые подключены к Единой медицинской информационной системе (ЕМИАС). При этом возможность получить препараты по бумажному рецепту сохранится.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в таком нововведении видит только плюсы. В интервью «Национальной службе новостей» он подчеркнул, что расширение списка мест, где пациент может получить льготные препараты, позволит людям обращаться в удобные для них аптеки и в удобное для них время.
«Во всех тех аптеках, которые будут участвовать в проекте, соответственно, будет организован доступ в единую медицинскую аналитическую систему, и пациенту будет достаточно предъявить QR-код на своём мобильном устройстве или распечатанный чек из автомата в поликлинике», - рассказал он.
По данным Департамента здравоохранения Москвы, сегодня в городе порядка 700 тысяч человек бесплатно получают назначенные врачами лекарства. По новой программе в перечень препаратов включены самые востребованные, а пациенту гарантируется обеспечение лекарством с указанным в рецепте действующим веществом. Однако, по желанию, можно будет доплатить и взять другое торговое наименование, если человек предпочитает, например, лекарства определенного производителя, объясняют медики.
Вместе с тем, Андрей Тяжельников указывает на другой аспект в работе со льготной категорией пациентов.
«Естественно, одна из самых главных вещей в совместном контакте врача и пациента - это строгое соблюдение рекомендаций в плане назначения и приёма лекарственных препаратов. Это и режим дозирования, и последовательность приёма», - отметил специалист.
Список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, будет доступен пациентам в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Те пациенты, у кого нет возможности зайти в свою электронную медкарту, смогут распечатать полный список аптек в инфомате поликлиники.
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