Лекарства по QR-коду. В Депздраве Москвы рассказали об эксперименте

В Москве стартует эксперимент по выдаче бесплатных лекарств по QR-коду. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе отмечается, что с 15 января 2022 года жители Москвы смогут получить необходимые препараты не только в городских пунктах выдачи, но и в коммерческих аптеках, которые подключены к Единой медицинской информационной системе (ЕМИАС). При этом возможность получить препараты по бумажному рецепту сохранится.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в таком нововведении видит только плюсы. В интервью «Национальной службе новостей» он подчеркнул, что расширение списка мест, где пациент может получить льготные препараты, позволит людям обращаться в удобные для них аптеки и в удобное для них время.

«Во всех тех аптеках, которые будут участвовать в проекте, соответственно, будет организован доступ в единую медицинскую аналитическую систему, и пациенту будет достаточно предъявить QR-код на своём мобильном устройстве или распечатанный чек из автомата в поликлинике», - рассказал он.