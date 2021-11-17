Лекарства по QR-коду. В Депздраве Москвы рассказали об эксперименте

Жители столицы смогут получить бесплатные препараты в городских и коммерческих аптеках уже с 15 января 2022 года.

В Москве стартует эксперимент по выдаче бесплатных лекарств по QR-коду. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе отмечается, что с 15 января 2022 года жители Москвы смогут получить необходимые препараты не только в городских пунктах выдачи, но и в коммерческих аптеках, которые подключены к Единой медицинской информационной системе (ЕМИАС). При этом возможность получить препараты по бумажному рецепту сохранится.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в таком нововведении видит только плюсы. В интервью «Национальной службе новостей» он подчеркнул, что расширение списка мест, где пациент может получить льготные препараты, позволит людям обращаться в удобные для них аптеки и в удобное для них время.

«Во всех тех аптеках, которые будут участвовать в проекте, соответственно, будет организован доступ в единую медицинскую аналитическую систему, и пациенту будет достаточно предъявить QR-код на своём мобильном устройстве или распечатанный чек из автомата в поликлинике», - рассказал он.

Медики поддержали выдачу льготных лекарств по е-рецептам в коммерческих аптеках

По данным Департамента здравоохранения Москвы, сегодня в городе порядка 700 тысяч человек бесплатно получают назначенные врачами лекарства. По новой программе в перечень препаратов включены самые востребованные, а пациенту гарантируется обеспечение лекарством с указанным в рецепте действующим веществом. Однако, по желанию, можно будет доплатить и взять другое торговое наименование, если человек предпочитает, например, лекарства определенного производителя, объясняют медики.

Вместе с тем, Андрей Тяжельников указывает на другой аспект в работе со льготной категорией пациентов.

«Естественно, одна из самых главных вещей в совместном контакте врача и пациента - это строгое соблюдение рекомендаций в плане назначения и приёма лекарственных препаратов. Это и режим дозирования, и последовательность приёма», - отметил специалист.

Список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, будет доступен пациентам в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Те пациенты, у кого нет возможности зайти в свою электронную медкарту, смогут распечатать полный список аптек в инфомате поликлиники.

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