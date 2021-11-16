Медики поддержали выдачу льготных лекарств по е-рецептам в коммерческих аптеках

Пилотный проект стартует 15 января и будет действовать до конца 2022 года. Для участия коммерческие аптеки должны подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе.

«Мы переходим на электронный документооборот. Плюс у пациента уже есть электронная медицинская карта. Они видят, какие им лекарства назначены, как их принимать. Оборудование коммерческих аптек будет считывать QR коды, тем самым мы уходим от бумаги, и это, тоже, удобство для пациента. Кроме того, будет обеспечена преемственность при выписке пациенту рецепта доктором и получения лекарства в коммерческой аптеке», - пояснила главврач.

Аптеки – участники пилотного проекта возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан препаратов по международному непатентованному наименованию. У льготников впервые появится возможность получения конкретного лекарства с доплатой разницы в стоимости.

