Медики поддержали выдачу льготных лекарств по е-рецептам в коммерческих аптеках
Главврач городской поликлиники №2 назвала преимущества эксперимента в Москве.
Эксперимент по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам в коммерческих аптеках, стартующий в Москве, выгоден в первую очередь пациентам. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.
«Коммерческих аптек у нас достаточно много и они, как правило, находятся в шаговой доступности. Поэтому получить льготные лекарства станет проще и удобнее. Плюс пациенты имеют свои предпочтения к аптечным сетям. У них там есть, какие-то скидочные проекты, либо они участвуют как частые покупатели», - отметила она.
Пилотный проект стартует 15 января и будет действовать до конца 2022 года. Для участия коммерческие аптеки должны подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе.
«Мы переходим на электронный документооборот. Плюс у пациента уже есть электронная медицинская карта. Они видят, какие им лекарства назначены, как их принимать. Оборудование коммерческих аптек будет считывать QR коды, тем самым мы уходим от бумаги, и это, тоже, удобство для пациента. Кроме того, будет обеспечена преемственность при выписке пациенту рецепта доктором и получения лекарства в коммерческой аптеке», - пояснила главврач.
Аптеки – участники пилотного проекта возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан препаратов по международному непатентованному наименованию. У льготников впервые появится возможность получения конкретного лекарства с доплатой разницы в стоимости.
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