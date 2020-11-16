Роспотребнадзор: Случаи повторного заражения COVID-19 крайне редки

Возможность повторного заражения COVID-19 есть, но такие случаи крайне редки. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.



По словам эксперта, наука подтверждает такую возможность. Между тем, Горелов отметил, что документированного случая повторного заражения коронавирусом в РФ не было.



Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что противокоронавирусная вакцина сама по себе не сможет остановить пандемию COVID-19. По его словам, препарат даст результат при его использовании совместно с другими мерами противодействия пандемии.

С начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано 54,4 млн случаев заражения, 35 млн человек выздоровели, 1,32 млн пациентов скончались.



