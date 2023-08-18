«Вещества остаются»: Россиян призвали не паниковать из-за «списка исчезающих лекарств»

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с НСН успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.

В распространяемом в Сети списке якобы исчезающих лекарств прописаны такие популярные препараты, как «Но-шпа», «Лазолван», «Панадол», «Сальбутамол», АЦЦ, антибиотики «Сивекстро», «Инванз», «Кубицин» и другие.