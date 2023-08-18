«Вещества остаются»: Россиян призвали не паниковать из-за «списка исчезающих лекарств»
Когда кончается регистрация одних препаратов, начинается регистрация других, а действующие вещества никто не запрещал, заявил НСН председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с НСН успокоил всех, назвав появившуюся ранее информацию в социальных сетях об исчезновении 196 лекарственных препаратов с российского рынка, обычным явлением.
В распространяемом в Сети списке якобы исчезающих лекарств прописаны такие популярные препараты, как «Но-шпа», «Лазолван», «Панадол», «Сальбутамол», АЦЦ, антибиотики «Сивекстро», «Инванз», «Кубицин» и другие.
«Да, такой список существует. В этом нет ничего особенного. У нас постоянно кончается регистрация одних препаратов, начинается регистрация других. Это все препараты, которые выпускаются десятками наименований с одним и тем же действующем веществом. Там нет ничего незаменимого. Это все в рамках нормальной практики. Регистрация конечна, она прекращается рано или поздно. Важно не путать химические вещества и готовые препараты. Вещества у нас остаются. Например, «Парацетамола» существует 200 разных наименований. Если 100 из них не будет, то что, страна встанет и перестанет лечить?» - сказал собеседник НСН.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в свою очередь также заявил в беседе с НСН, что в России не было прецедентов, когда с фармацевтического рынка уходили препараты, которые было нечем заменить.
«Я не слышал о такой информации. Я думаю, что здесь если идет речь об отзыве каких-то препаратов, то, скорее всего, отдельных лекарственных форм, а не полностью. Вся «Но-шпа», например, вряд ли уйдет с рынка, может, какие-то формы выпуска. Их может быть десять штук, а одна из них может уйти с рынка. Думаю, речь идет об этом. Прецедентов, чтобы с рынка уходили препараты, которые совершенно нечем было заменить, не было», - отметил эксперт.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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