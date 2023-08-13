В России расширен перечень жизненно необходимых лекарств

В июне глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении перечня препаратов новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Всего в списке ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Тем временем, в России с 1 сентября 2023 года начнёт действовать новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

