В России расширен перечень жизненно необходимых лекарств

В России с 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщает «Лента.ру».

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В июне глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении перечня препаратов новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Всего в списке ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Тем временем, в России с 1 сентября 2023 года начнёт действовать новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеЛекарства

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