В России расширен перечень жизненно необходимых лекарств
13 августа 202308:02
В России с 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщает «Лента.ру».
В июне глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении перечня препаратов новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.
Всего в списке ЖНВЛП более 800 медикаментов.
Тем временем, в России с 1 сентября 2023 года начнёт действовать новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru