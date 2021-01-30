Лечение COVID-19 плазмой вакцинированных доноров оказалось эффективнее

В лечебных учреждениях Минобороны с ноября 2020 года пациентов с коронавирусом лечат именно с помощью плазмы вакцинированных от инфекции доноров.

«Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко в Москве. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших», - сообщают в военном ведомстве.

Для применения такого способа из числа привитых доноров плазмы отбирают лиц с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител – только каждого десятого.

По данным министерства, «с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания». В 2021 году Минобороны планирует заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы, сообщает РИА Новости.

