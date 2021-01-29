Московские медики исследуют применение плазмы крови вакцинированных для лечения COVID-19
Возможность использования плазмы крови вакцинированных от коронавируса для лечения пациентов изучат в Москве. Об этом сообщает заммэра столицы Анастасия Ракова.
Переболевшие коронавирусом доноры уже давно сдают плазму крови, лечение которой используется как дополнительно к другим методам и позволяет снизить тяжесть заболевания. Теперь врачи намереваются понять, возможно ли использование плазмы с антителами от коронавируса у тех, кто получил вакцину.
Если гипотеза об эффективности такого способа терапии подтвердится, прошедших вакцинацию пригласят стать донорами, сообщила Ракова.
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