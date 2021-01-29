Московские медики исследуют применение плазмы крови вакцинированных для лечения COVID-19

Возможность использования плазмы крови вакцинированных от коронавируса для лечения пациентов изучат в Москве. Об этом сообщает заммэра столицы Анастасия Ракова.

Переболевшие коронавирусом доноры уже давно сдают плазму крови, лечение которой используется как дополнительно к другим методам и позволяет снизить тяжесть заболевания. Теперь врачи намереваются понять, возможно ли использование плазмы с антителами от коронавируса у тех, кто получил вакцину.