Сегодня доступность медицинской помощи падает, поэтому россияне бегут лечиться в интернет, где вместо полезных рекомендаций им предлагают рекламную информацию. Об этом НСН заявил президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

Появились первые пациенты в России, пострадавшие от лечения, назначенного искусственным интеллектом (ИИ). Граждане воспользовались технологиями для решения медицинских проблем, отказавшись от консультаций с врачом. Об этом во время круглого стола в Госдуме сообщила главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. По словам Гальперина, многие пациенты по привычке занимаются самолечением в интернете, а ИИ чаще всего выдает рекламную информацию без учета особенностей пациента.

«Даже до появления ИИ многие пациенты предпочитали искать лечение по интернету. В результате было много проблем, потому что пациент не может сам определить, насколько качественная рекомендация ему дана. С появлением ИИ эта проблема еще сильнее усугубилась, в первую очередь потому, что ИИ не призван заменить врача. Он может давать только поддержку, информацию. Но в данном случае у пациента возникает надежда, что ИИ даст ему готовое решение. Мы пробовали давать задачи ИИ на оценку методов лечения, лекарственных средств. Он ищет наиболее часто встречающуюся в Сети информацию (как правило, это реклама). Поэтому он выдает рекламное решение, а не действительно полезные данные. Полагаю, есть масса людей, которые страдают, опираясь на подобные методики. Они получают неправильные рекомендации, и в результате их здоровье только ухудшается», — сказал Гальперин.