СМИ: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия
По информации Telegram‑канала Mash, 6–7 мая, в период объявленного Киевом перемирия, диверсионно‑разведывательные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытки проникнуть в тыловые районы, контролируемые Вооружёнными силами России.
В публикации отмечается, что подготовка к заброске диверсантов велась заблаговременно, что ставит под сомнение искренность заявлений президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении режима прекращения огня.
Российские военные успешно предотвратили проникновение диверсионных групп на харьковском, сумском, славянском и красноармейском направлениях. По предварительным данным, диверсанты (группы по 6–8 человек) были вооружены штурмовыми винтовками CZ Bren 2 и AR‑15 и выполняли задачу по разведке маршрутов передвижения подразделений ВС РФ. Все участники групп были либо ликвидированы, либо взяты в плен.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении трёхдневного перемирия в конфликте между Россией и Украиной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Режим прекращения огня будет действовать с 9 по 11 мая включительно, при этом американский лидер не исключил возможности его продления.
Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что достижение мирного соглашения — это длительный процесс, сопряжённый с множеством сложных деталей.
