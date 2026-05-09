В публикации отмечается, что подготовка к заброске диверсантов велась заблаговременно, что ставит под сомнение искренность заявлений президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении режима прекращения огня.



Российские военные успешно предотвратили проникновение диверсионных групп на харьковском, сумском, славянском и красноармейском направлениях. По предварительным данным, диверсанты (группы по 6–8 человек) были вооружены штурмовыми винтовками CZ Bren 2 и AR‑15 и выполняли задачу по разведке маршрутов передвижения подразделений ВС РФ. Все участники групп были либо ликвидированы, либо взяты в плен.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении трёхдневного перемирия в конфликте между Россией и Украиной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Режим прекращения огня будет действовать с 9 по 11 мая включительно, при этом американский лидер не исключил возможности его продления.



Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что достижение мирного соглашения — это длительный процесс, сопряжённый с множеством сложных деталей.

