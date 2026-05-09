Телеведущего из Италии поразила атмосфера сплоченности в России в День Победы
Итальянский журналист Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, поделился впечатлениями от празднования Дня Победы в России. Как сообщает «Лента.ру», телеведущий рассказал о своих эмоциях после участия в акции «Страна поёт „Катюшу“».
Арнальди вспомнил, что впервые посетил Россию в майские праздники и был поражён атмосферой сплочённости, которой, по его словам, нет в Италии. В отличие от России, в Италии люди из разных регионов в основном акцентируют внимание на своих местных традициях — кухне и обычаях.
В этом году журналист принял участие в акции «Страна поёт „Катюшу“», прошедшей 9 мая. В 13:30 по московскому времени жители всей страны одновременно исполнили знаменитую песню. Одновременно с ними композицию спели артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие известные личности.
9 мая в России отмечают День Победы — один из важнейших государственных праздников, посвящённый разгрому нацистской Германии в Великой Отечественной войне. О безоговорочной капитуляции Германии было объявлено по радио именно 9 мая, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
