Курение назвали главным фактором риска развития рака легкого
Курение остается основной причиной развития рака легкого — на него приходится до 85% всех случаев заболевания, отмечают медики. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире диагностируется более 2 миллионов новых случаев, из которых около 1,8 миллионов заканчиваются летально, пишет «ФедералПресс».
Врачи предупреждают, что болезнь часто развивается скрытно и выявляется уже на поздних стадиях. К основным симптомам относят хронический кашель, одышку, кровь в мокроте, боли в груди, резкую потерю веса, слабость и изменения голоса.
Профилактика включает полный отказ от курения, регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни. Для раннего выявления используется низкодозная компьютерная томография, которая позволяет обнаружить заболевание на стадии, когда лечение наиболее эффективно.
Научное сообщество продолжает работать над новыми подходами к терапии, включая иммунотерапию и таргетные препараты, а международные организации проводят кампании по повышению осведомленности населения о раке легкого, передает «Радиоточка НСН».
