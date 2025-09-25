Курение назвали главным фактором риска развития рака легкого

Курение остается основной причиной развития рака легкого — на него приходится до 85% всех случаев заболевания, отмечают медики. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире диагностируется более 2 миллионов новых случаев, из которых около 1,8 миллионов заканчиваются летально, пишет «ФедералПресс».

Врачи предупреждают, что болезнь часто развивается скрытно и выявляется уже на поздних стадиях. К основным симптомам относят хронический кашель, одышку, кровь в мокроте, боли в груди, резкую потерю веса, слабость и изменения голоса.

Профилактика включает полный отказ от курения, регулярные медицинские осмотры и здоровый образ жизни. Для раннего выявления используется низкодозная компьютерная томография, которая позволяет обнаружить заболевание на стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Научное сообщество продолжает работать над новыми подходами к терапии, включая иммунотерапию и таргетные препараты, а международные организации проводят кампании по повышению осведомленности населения о раке легкого, передает «Радиоточка НСН».

