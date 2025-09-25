Будет воспитывать? Зачем глава Пентагона экстренно созывает сотни генералов
Офицерам будут объяснять традиционные ценности взамен либеральных, а не соответствующих - сокращать, сказал НСН Константин Блохин.
Предстоящая встреча генералов и адмиралов армии США в Куантико (штат Вирджиния), скорее всего, будет носить консолидирующий и воспитательный характер, однако может повлечь сокращение офицерского состава, который не впишется в новые стандарты американской армии. Об этом НСН заявил американист Константин Блохин.
Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов армии США собраться на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния на следующей неделе, сообщила газета The Washington Post. По мнению Блохина, такая встреча будет носить скорее воспитательный характер для высших военных чинов США.
«Возможно, это такой новый стиль. Все-таки Хегсет — новый человек в системе министерства войны США. Допускаю, что это не нечто секретное, не что-то, что будет направлено на новую военную операцию. Думаю, что цель встречи — консолидировать американскую армию. В последнее время есть претензии к американской армии из-за того, что консервативные ценности были внедрены на смену либерально-демократическим ценностям, таким, как ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и все остальное. Вполне возможно, что встреча будет носить воспитательный, нравственно-моральный характер, может обсуждаться сокращение офицерского состава, который не сумеет вписаться в новые стандарты американской армии. Не похоже, что будет дан приказ о нападении на другую страну — такие встречи носят, как правило, тайный характер, чтобы не было утечек, уровень не тот», — сказал Блохин.
Ранее Хегсет отправил в отставку главу Агентства оборонной разведки (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри Круза в связи с «утратой доверия». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
