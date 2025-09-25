«Возможно, это такой новый стиль. Все-таки Хегсет — новый человек в системе министерства войны США. Допускаю, что это не нечто секретное, не что-то, что будет направлено на новую военную операцию. Думаю, что цель встречи — консолидировать американскую армию. В последнее время есть претензии к американской армии из-за того, что консервативные ценности были внедрены на смену либерально-демократическим ценностям, таким, как ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и все остальное. Вполне возможно, что встреча будет носить воспитательный, нравственно-моральный характер, может обсуждаться сокращение офицерского состава, который не сумеет вписаться в новые стандарты американской армии. Не похоже, что будет дан приказ о нападении на другую страну — такие встречи носят, как правило, тайный характер, чтобы не было утечек, уровень не тот», — сказал Блохин.

Ранее Хегсет отправил в отставку главу Агентства оборонной разведки (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри Круза в связи с «утратой доверия». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

