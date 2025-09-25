Будет воспитывать? Зачем глава Пентагона экстренно созывает сотни генералов

Офицерам будут объяснять традиционные ценности взамен либеральных, а не соответствующих - сокращать, сказал НСН Константин Блохин.

Предстоящая встреча генералов и адмиралов армии США в Куантико (штат Вирджиния), скорее всего, будет носить консолидирующий и воспитательный характер, однако может повлечь сокращение офицерского состава, который не впишется в новые стандарты американской армии. Об этом НСН заявил американист Константин Блохин.

Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов армии США собраться на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния на следующей неделе, сообщила газета The Washington Post. По мнению Блохина, такая встреча будет носить скорее воспитательный характер для высших военных чинов США.

СМИ: Министр обороны Хегсет уволил главу Агентства оборонной разведки США

«Возможно, это такой новый стиль. Все-таки Хегсет — новый человек в системе министерства войны США. Допускаю, что это не нечто секретное, не что-то, что будет направлено на новую военную операцию. Думаю, что цель встречи — консолидировать американскую армию. В последнее время есть претензии к американской армии из-за того, что консервативные ценности были внедрены на смену либерально-демократическим ценностям, таким, как ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и все остальное. Вполне возможно, что встреча будет носить воспитательный, нравственно-моральный характер, может обсуждаться сокращение офицерского состава, который не сумеет вписаться в новые стандарты американской армии. Не похоже, что будет дан приказ о нападении на другую страну — такие встречи носят, как правило, тайный характер, чтобы не было утечек, уровень не тот», — сказал Блохин.

Ранее Хегсет отправил в отставку главу Агентства оборонной разведки (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри Круза в связи с «утратой доверия». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

