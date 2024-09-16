Врач: КТ грудной клетки раз в год поможет выявить рак легкого

При этом она подчеркнула, что сдавать анализы на онкомаркеры не имеет смысла, так как обычно никак изменений на начальных стадиях рака легкого не выявляется.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

