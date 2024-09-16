Врач: КТ грудной клетки раз в год поможет выявить рак легкого
КТ грудной клетки – самое информативное обследование для выявления рака легкого, сообщил онколог Европейского Медицинского Центра (EMC) Станислав Борзяница. Его слова приводит «Газете.Ru».
Она отметила, что этот вид обследования позволяет выявлять рак легких на самой ранней стадии. Его необходимо делать раз в год.
При этом она подчеркнула, что сдавать анализы на онкомаркеры не имеет смысла, так как обычно никак изменений на начальных стадиях рака легкого не выявляется.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru