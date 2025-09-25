Политолог Блохин: США откажутся продлевать ДСНВ
У России и США диаметрально противоположные задачи, ДСНВ будет только сковывать Вашингтон, сказал НСН Константин Блохин.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) связывает руки США, не позволяет возобновлять гонку вооружений и заниматься военным строительством, поэтому Вашингтон не заинтересован в том, чтобы его пролонгировать. Об этом НСН заявил американист Константин Блохин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ждет реакцию США на инициативу российского лидера Владимира Путина по ДСНВ. По его словам, мир без ДСНВ будет гораздо более опасным. Блохин выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не намерен пролонгировать договор.
«Идея фикс США — разрушить мировую стратегическую стабильность, поэтому этот договор и не пролонгируется. США стремятся возобновить гонку вооружений, начать новое военное строительство. Они будут модернизировать ядерный потенциал и идти по этому пути. Нас услышали, но не хотят слышать. Задачи России и США диаметрально противоположные, ДСНВ будет только сковывать Вашингтон. Трамп изначально не был сторонником этого договора. Россия посмотрит, понаблюдает и будет реагировать зеркально действиям США», — сказал Блохин.
Путин ранее заявил о том, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.
После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что США считают заявление Путина «довольно хорошим». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог Блохин: США откажутся продлевать ДСНВ
- Светлана Немоляева выступила против ремейков «Служебного романа»
- Будет воспитывать? Зачем глава Пентагона экстренно созывает сотни генералов
- Курение назвали главным фактором риска развития рака легкого
- В АСТ объяснили обвинения в «подделке японских авторов» литературным приемом
- Саркози назвали «токсичным» для французской политики
- Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской и Брянской областями
- СМИ: В Вологде задержан замгубернатора Дмитрий Родионов
- Автомобилисты отказались считать возраст водителя главной причиной ДТП
- Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru