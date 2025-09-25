«Идея фикс США — разрушить мировую стратегическую стабильность, поэтому этот договор и не пролонгируется. США стремятся возобновить гонку вооружений, начать новое военное строительство. Они будут модернизировать ядерный потенциал и идти по этому пути. Нас услышали, но не хотят слышать. Задачи России и США диаметрально противоположные, ДСНВ будет только сковывать Вашингтон. Трамп изначально не был сторонником этого договора. Россия посмотрит, понаблюдает и будет реагировать зеркально действиям США», — сказал Блохин.

Путин ранее заявил о том, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что США считают заявление Путина «довольно хорошим». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

