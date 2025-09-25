Светлана Немоляева выступила против ремейков «Служебного романа»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с aif.ru заявила, что не поддерживает идею переснимать культовые фильмы, такие как «Служебный роман». Так она отреагировала на сообщения о подготовке новогодней пародии на известную картину.

По ее словам, сыгранная ею Оля Рыжова до сих пор хорошо известна не только старшему, но и молодому поколению зрителей. Немоляева подчеркнула, что фильм продолжает жить в народной памяти, и именно поэтому «касаться таких вещей неправильно».