Светлана Немоляева выступила против ремейков «Служебного романа»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с aif.ru заявила, что не поддерживает идею переснимать культовые фильмы, такие как «Служебный роман». Так она отреагировала на сообщения о подготовке новогодней пародии на известную картину.

По ее словам, сыгранная ею Оля Рыжова до сих пор хорошо известна не только старшему, но и молодому поколению зрителей. Немоляева подчеркнула, что фильм продолжает жить в народной памяти, и именно поэтому «касаться таких вещей неправильно».

Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»

В то же время актриса отметила, что считает правильным создание новых постановок по классическим произведениям и съемку оригинальных фильмов.

Она добавила, что 1 января выйдет новая экранизация сказки о Буратино, где ей досталась роль черепахи Тортиллы. По словам Немоляевой, это будет современное кино с использованием компьютерной графики, а не ремейк, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
