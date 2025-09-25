Светлана Немоляева выступила против ремейков «Служебного романа»
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с aif.ru заявила, что не поддерживает идею переснимать культовые фильмы, такие как «Служебный роман». Так она отреагировала на сообщения о подготовке новогодней пародии на известную картину.
По ее словам, сыгранная ею Оля Рыжова до сих пор хорошо известна не только старшему, но и молодому поколению зрителей. Немоляева подчеркнула, что фильм продолжает жить в народной памяти, и именно поэтому «касаться таких вещей неправильно».
В то же время актриса отметила, что считает правильным создание новых постановок по классическим произведениям и съемку оригинальных фильмов.
Она добавила, что 1 января выйдет новая экранизация сказки о Буратино, где ей досталась роль черепахи Тортиллы. По словам Немоляевой, это будет современное кино с использованием компьютерной графики, а не ремейк, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, есть пострадавшие
- Политолог Блохин: США откажутся продлевать ДСНВ
- Светлана Немоляева выступила против ремейков «Служебного романа»
- Будет воспитывать? Зачем глава Пентагона экстренно созывает сотни генералов
- Курение назвали главным фактором риска развития рака легкого
- В АСТ объяснили обвинения в «подделке японских авторов» литературным приемом
- Саркози назвали «токсичным» для французской политики
- Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской и Брянской областями
- СМИ: В Вологде задержан замгубернатора Дмитрий Родионов
- Автомобилисты отказались считать возраст водителя главной причиной ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru