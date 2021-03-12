КТ и МРТ-снимки теперь доступны москвичам в электронной медкарте

Сервисом можно пользоваться также в мобильных приложениях.

«Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов, ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Скачать файлы со снимками исследований москвичи могут непосредственно в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

В электронной медкарте можно узнать посмотреть данные прививочной карты ребенка и взрослого, выписки из стационаров, протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Пользователям доступна информация о выписанных действующих рецептах и данные о вызовах скорой помощи, также есть возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

В феврале сообщалось, что московские поликлиники начали переход к внедрению электронных медицинских карт без дублирования на бумаге.

