КТ и МРТ-снимки теперь доступны москвичам в электронной медкарте
Снимки КТ и МРТ стали доступны жителям Москвы в электронной медкарте. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в электронной карте также доступны снимки таких исследований как рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС.
Сервисом можно пользоваться также в мобильных приложениях.
«Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов, ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Скачать файлы со снимками исследований москвичи могут непосредственно в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
В электронной медкарте можно узнать посмотреть данные прививочной карты ребенка и взрослого, выписки из стационаров, протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Пользователям доступна информация о выписанных действующих рецептах и данные о вызовах скорой помощи, также есть возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.
В феврале сообщалось, что московские поликлиники начали переход к внедрению электронных медицинских карт без дублирования на бумаге.
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