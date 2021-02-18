Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

Московские поликлиники начали переход к ведению электронных медицинских карт без дублирования на бумаге. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, очередной шаг перехода к передовым технологиям стал возможен благодаря единой цифровой платформе.

В Москве занятые с пациентами с COVID-19 медработники получат допвыплаты

«Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС - протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие», - сказала заммэра.

Эксперимент пройдет на базе двух детских поликлиник, в которых исчезнут бумажные медкарты. По словам Раковой, дополнительное ведение медкарты в бумажном виде будет возможно по желанию пациента или его законного представителя.

В настоящее время электронная и бумажная медицинские карты ведутся параллельно.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваПоликлиники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры