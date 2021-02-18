Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге
Московские поликлиники начали переход к ведению электронных медицинских карт без дублирования на бумаге. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, очередной шаг перехода к передовым технологиям стал возможен благодаря единой цифровой платформе.
«Поликлиники города постепенно начинают переход на ведение медицинских документов в электронном виде в ЕМИАС - протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о прививках и многие другие», - сказала заммэра.
Эксперимент пройдет на базе двух детских поликлиник, в которых исчезнут бумажные медкарты. По словам Раковой, дополнительное ведение медкарты в бумажном виде будет возможно по желанию пациента или его законного представителя.
В настоящее время электронная и бумажная медицинские карты ведутся параллельно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+26 275 / сут.
Умерли
81 926+947 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+36 649 / сут.
- Набиуллина не исключила расширение критериев льготной ипотеки для молодых семей
- ФСБ задержала запрещённых исламистов в 10 регионах России
- Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге
- Армения одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
- «Бандеровская самодеятельность». Глава Крыма ответил на планы Украины построить дамбу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru