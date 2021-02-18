Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

Московские поликлиники начали переход к ведению электронных медицинских карт без дублирования на бумаге. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, очередной шаг перехода к передовым технологиям стал возможен благодаря единой цифровой платформе.