Дерматолог раскрыла способы восстановления кожи после загара

Детский дерматолог, косметолог и дерматолог Клиники «Семейная» Александра Пашкова назвала способы восстановления кожи после загара. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Пашковой, при принятии солнечных ванн в коже запускаются воспалительные процессы, нарушается ее защитная функция, нарастает образование свободных радикалов и снижается уровень естественного увлажнения. Врач призвала после посещения пляжа заниматься восстановлением эпидермального барьера, применяя средства с церамидами, холестеролом, свободными жирными кислотами, скваланом, пантенолом. При выраженной сухости необходимо избегать очищающих средств с агрессивными поверхностно-активными веществами и использовать кремовые продукты или мягкие средства без мыла.

Как отметила эксперт, после пляжного отдыха следует соблюдать питьевой режим, а для восстановления уровня гидратации применять в уходе средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной, эктоином, бетаином, аминокислотами и ниацинамидом, витаминами E и C. Такие продукты помогут уменьшить чувство стянутости кожи и поддержать процесс восстановления. Также Пашкова призвала не забывать о солнцезащитных средствах.

«Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30-50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения», — подчеркнула эксперт.

Также специалист рекомендовала попробовать косметологические процедуры для восстановления кожи — биоревитализацию и фотобиомодуляцию, а также инъекции препаратами на основе полинуклеотидов и процедуры с экзосомами.

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