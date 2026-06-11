Косметолог назвала неочевидную причину ускоренного старения у россиян

Дерматолог и косметолог «СМ-Косметологии» София Белаш раскрыла неочевидную причину ускоренного старения у современных мужчин и женщин. Своими наблюдениями специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру». Речь идет о смартфонах.

Врач отметила, что гаджеты традиционно считались угрозой исключительно для зрения и осанки. Однако за 15 лет практики сформировался новый тип пациентов в возрасте от 25 до 35 лет с ранним птозом, пигментацией и гипертонусом платизмы. Подобные проблемы раньше встречались преимущественно у людей старше 40 лет.

Белаш объяснила, что экраны устройств излучают высокоэнергетический видимый свет, который активирует свободные радикалы и запускает окислительный стресс. Это приводит к разрушению коллагена первого типа, отвечающего за упругость кожи, из-за чего ткани теряют плотность и постепенно провисают.