Косметолог назвала неочевидную причину ускоренного старения у россиян
Дерматолог и косметолог «СМ-Косметологии» София Белаш раскрыла неочевидную причину ускоренного старения у современных мужчин и женщин. Своими наблюдениями специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру». Речь идет о смартфонах.
Врач отметила, что гаджеты традиционно считались угрозой исключительно для зрения и осанки. Однако за 15 лет практики сформировался новый тип пациентов в возрасте от 25 до 35 лет с ранним птозом, пигментацией и гипертонусом платизмы. Подобные проблемы раньше встречались преимущественно у людей старше 40 лет.
Белаш объяснила, что экраны устройств излучают высокоэнергетический видимый свет, который активирует свободные радикалы и запускает окислительный стресс. Это приводит к разрушению коллагена первого типа, отвечающего за упругость кожи, из-за чего ткани теряют плотность и постепенно провисают.
По словам медика, при использовании смартфона голова наклоняется вниз на 30-60 градусов, создавая хроническую нагрузку на шейный отдел. Из-за этого широкая подкожная мышца шеи переходит в состояние гипертонуса и начинает тянуть ткани лица вниз, а также смещается подъязычная кость и нарушается лимфоотток.
В результате такого воздействия лицо выглядит отечным, а напряжение распространяется на среднюю треть. У пациентов формируются носогубные складки, появляются морщины марионетки и опускается наружный угол глаза, подчеркнула дерматолог.
Ранее в беседе с НСН психолог Ирина Таранова назвала маркеры зависимости от гаджетов у детей.
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