Верховный суд снял «Яблоко» с выборов из-за строчки из песни
12 августа представители партии «Яблоко» получили мотивированное решение Верховного суда об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборы в Госдуму, сообщает ТАСС.
Стало известно, в чем ВС увидел послужившие основанием для такого решения нарушения в финансировании избирательной кампании и законодательства об интеллектуальной собственности, сообщает РБК. В решении судьи ВС Вячеслава Кириллова говорится, что партия в агитации использовала отдельные произведения и их части, фотографии, иллюстрации и другие охраняемые объекты без необходимых согласий, что нарушает законодательство об интеллектуальной собственности.
Представители партии «Родина» в иске указали, что в интервью с основателем «Яблока» Григорием Явлинским использовались строки стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце» и фраза «лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров». Они были заимствованы без указания имени авторов и согласия правообладателей. ВС отказался признать доводы «Яблока» о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и тезис «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными.
Ранее в ЦИК назвали варианты корректировки бюллетеней после снятия «Яблока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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