Кошачья зависимость: Врач развеял миф о риске заболеть шизофрений из-за кошек

Ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении. Связывают это с наличием у кошек паразита Toxoplasma gondii, который, попадая в организм человека, может воздействовать на нейромедиаторы в мозге, приводя к изменениям личности и психическим расстройствам, как шизофрения. Михаил Шеляков назвал подобные исследования не доказанными.



«Были такие исследования, но все они не подтвержденные: якобы группа каких-то ученых выяснила, что попадание паразита, переносчиком которого являются кошки, в мозг человека может вызвать шизофрению, появление садистских наклонностей. Недаром ведь есть такая фраза: «Не мы кошек заводим, а они нас». И вот, может, этот паразит заставляет нас так сильно их любить. Были исследования, что якобы у человека меняется поведение из-за кошачьих паразитов, но все они не подтвержденные. Это все теоретические рассуждения, но практически это никто не доказал», - сказал собеседник НСН.