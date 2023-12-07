Кошачья зависимость: Врач развеял миф о риске заболеть шизофрений из-за кошек
Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков заявил НСН, что из-за кошек нельзя заболеть шизофренией, но за здоровьем питомца надо внимательно следить.
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в эфире НСН разрушил миф о повышенном риске заболеть шизофренией у кошатников.
Ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении. Связывают это с наличием у кошек паразита Toxoplasma gondii, который, попадая в организм человека, может воздействовать на нейромедиаторы в мозге, приводя к изменениям личности и психическим расстройствам, как шизофрения. Михаил Шеляков назвал подобные исследования не доказанными.
«Были такие исследования, но все они не подтвержденные: якобы группа каких-то ученых выяснила, что попадание паразита, переносчиком которого являются кошки, в мозг человека может вызвать шизофрению, появление садистских наклонностей. Недаром ведь есть такая фраза: «Не мы кошек заводим, а они нас». И вот, может, этот паразит заставляет нас так сильно их любить. Были исследования, что якобы у человека меняется поведение из-за кошачьих паразитов, но все они не подтвержденные. Это все теоретические рассуждения, но практически это никто не доказал», - сказал собеседник НСН.
По его словам, кошки, как и другие домашние животные, могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому нужно следить за здоровьем своих питомцев.
«Есть общие заболевания для людей и животных, среди которых есть и опасные, например, бешенство. Есть не очень опасные, но неприятные. Поэтому, когда мы заводим животное, мы вакцинируем его и следим за его здоровьем и для своей безопасности в том числе», - заключил ветеринар.
Ранее стало известно, что владельцев кошек в России оказалась больше, чем владельцев собак - 58,8% против 41,5%, отмечает «Радиоточка НСН».
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